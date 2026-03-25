不二家東京都文京区）のロングセラー菓子「カントリーマアム」や「ホームパイ」、キャンディー「ミルキー」と、人気キャラクター「ちいかわ」が初コラボした商品8種類が4月1日から順次販売されます。「カントリーマアム」と「ホームパイ」は、物語の中に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」の「はじっこのサクッとしたところ」をイメージした商品になっています。【画像】「か、かわいい！」個包装デザイン《全1