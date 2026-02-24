日本時代に甲子園出場 嘉義農林のエース像が修復へ 7月に「再登板」／台湾
（嘉義中央社）南部・嘉義市中心部の噴水ロータリーに設置されている、日本統治時代の1931（昭和6）年に行われた夏の甲子園で嘉義農林学校（嘉農、現・嘉義大学）を準優勝に導いた野球部のエース、呉明捷氏の像が、修復される見込みとなった。嘉義市政府が23日、明らかにした。像は一時的に撤去されるものの、今年7月に現在地で「再登板」する予定だとしている。
嘉農野球部の物語は「KANO 1931海の向こうの甲子園」のタイトルで映画化され、台湾で2014年、日本で翌年に公開された。呉氏の投球フォームをイメージした像は、嘉義出身の彫刻家、蒲浩明さんによって制作され、台湾での映画公開直前に設置された。
黄敏恵（こうびんけい）嘉義市長は報道資料を通じ、像は野球のふるさとである市と市民感情をつなぐ鍵だとした上で、寒波や台風の日も、都市を守り続けたと強調。修復は構造の安全性を強化するとともに、芸術的、歴史的精神を尊重すると述べた。
像は26日に一時的に撤去され、蒲さんの作業場で修復される予定。市政府は、噴水の電気設備も同時に整備するとしている。
呉氏は1931年の甲子園で4試合連続完投した他、4割以上の高打率を残した。嘉義農林卒業後は早稲田大学に進学し、36（昭和11）年には東京六大学の通算本塁打記録（7本、当時）を樹立した。83年に死去した。
（黄国芳／編集：齊藤啓介）
