浜辺美波、映画で共演した永作博美は「ミステリアス」

女優の浜辺美波（25歳）が、2月24日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。永作博美について「ミステリアス」、夏木マリについて「こんなおもしろい方なんだ！」と語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺美波、永作博美、夏木マリの3人が宣伝を兼ねてトークを行った。浜辺は永作について「もともと笑顔が素敵な方で。どんな方なんだろう、ってちょっとミステリアスな部分が私の中であった」と話す。



浜辺は夏木について「こんなおもしろい方なんだ！って。おもしろいって、天真爛漫なだけでなくて、いろんな経験からの『おもしろい』。お話し上手って、何かがないと、楽しませたいとか心意気がないと、こんなにすてきな『おもしろい』にならないと思っていて」と語った。