2026年2月23日、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネルを更新。宅配ピザを紹介した。

（関連：【画像あり】江頭2:50が実食した宅配ピザの数々）

まず江頭が実食したのは、普段から好んで食べているという『ピザーラ』の「スパイシーソーセージ」。江頭は「そんなに辛くない」ところが気に入っているようで、ソースとソーセージの味が「合うのよ」と紹介した。味についても「ビール合うわ」と絶賛した。

続いて食べたのは、同じく『ピザーラ』の「ペパロニラバー」。サラミがふんだんにトッピングされている品だが、なんと江頭は「サラミ不味い」とコメント。「パサパサじゃん」と酷評し、70点という結果に。次に食べたのは、『SALVATORE CUOMO』の黒トリュフとキノコのピザ「タルトゥーフォ」。江頭はトリュフが「大好きなんだよ」と、高級食材に憧れを持っていることを明かし、さっそく実食。「めちゃくちゃ美味いっす」と感動したようだ。点数も120点と「レベルが違う」とコメントをした。

終盤は、ふたたび『ピザーラ』に戻り「カレーモントレー」を紹介。カレーの匂いが漂うなか実食。江頭は「これ美味いわ」と述べた。そしてカレーという王道の味つけについて「それやられたらね」と悔しそうな様子を見せた。その他にも『ピザハット』「新･特うまプルコギ」も食した結果、今回の食べ比べでは、『SALVATORE CUOMO』の「タルトゥーフォ」を優勝に選んだ。

今回の動画に視聴者からは「信ぴょう性あるなぁ」「最高！」「爆笑回だ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）