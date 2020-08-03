ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾¾°æÍµ¼ù¤òµ¤¸¯¤¤¡Ö·Ú¾É¤Ê¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¡×¡¡WBC¼Âà¤Î²ÄÇ½À¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¦¡×
¡Ö¶áÆüÃæ¡×¤ËÍèÆü¤òÍ½Äê¡Ä3·î¤«¤éWBC½Ð¾ì
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐ¾ì¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ·×7¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤ò±¦Èô¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë±¦°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ò»°¥´¥í¤È¤·¤¿¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ËÃæ°ÂÂÇ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤ò±¦Ä¾¤À¤Ã¤¿¡£14µå¤Ç1°ÂÂÇ1»°¿¶¡£·×33µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ2»°¿¶¤È¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç²÷²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£35¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç5ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¿äÄêÈôµ÷Î¥130¥á¡¼¥È¥ë¤Î±¦±Û¤¨ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ÍèÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤¯´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Í³¿¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Â¿Ê¬Åê¤²¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂÇ¼Ô¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¤Ï¾¾°æ¤¬º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢WBC½Ð¾ì¼Âà¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Þ¤¢ËÜ¿Í¤«¤é¤âÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤Ï·Ú¾É¤Ê¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë