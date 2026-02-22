¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè26Àá ¥²¥ó¥¯ vs ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè26Àá ¥²¥ó¥¯¤È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü21:30¤Ë¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥²¥ó¥¯¤Ï°ËÅì ½ãÌé¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ó¥Ð¥¦¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥«¥ì¥µ¥¹¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤Ï¥é¥Õ¥£¥¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¨¥Ã¥±¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥âー¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤Î¥Þー¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥·ー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¤¥Ù¡¦¥Ï¥¦¥Æ¥ー¥È¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë45Ê¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥âー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥Õ¥£¥¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-2¤È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
51Ê¬¡¢¥²¥ó¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ó¥Ð¥¦¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥ë¥Í¡¦¥¹¥È¥¦¥«ー¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥í¥Ó¥ó¡¦¥ß¥ê¥½¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥é¡¦¥½¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
66Ê¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¨¥Ã¥±¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥Õ¥£¥¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥É¥Ê¥Í¡¦¥¢¥Ó¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥Ì¥«¥À¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¡¢¥²¥ó¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£°ËÅì ½ãÌé¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥æー¥»¥Õ¡¦¥¨¥é¥Ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
74Ê¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥É¥Ê¥Í¡¦¥¢¥Ó¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬0-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥²¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÅì ½ãÌé¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2026-02-22 23:40:35 ¹¹¿·