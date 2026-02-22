侍ジャパンに合流したロッキーズの菅野智之投手が、2017年大会以来の出場となるWBCに向けて意気込みを語りました。

侍ジャパンに合流すると、22日にはブルペンで39球を投じた菅野投手。現在のコンディションについて「特別いいというわけではない。日に日に順応して行ければいい」とコメント。井端弘和監督とは合流前から連絡を取っていたそうで「久しぶりの代表のユニホームなので素直にうれしいですし、しっかりやっていかないとという使命感もあります」と話しました。

菅野投手が侍ジャパンに選出されたのは、ロッキーズへの移籍が決まる前。移籍先の球団によっては出場の可否が確実とはいえない状況でしたが「早い段階から井端監督から声をかけていただいてた」と菅野投手。「オフのモチベーションにもなっていたのでありがたかった」と指揮官への感謝を口にしました。

2017年大会以来の出場となるWBCですが、世界一への思いを問われると「1度も日本一も世界一にもなったことないので、きっとすごい景色がみられるんだろうな」とコメント。世界一に向けて「なんとかそこの力になれるようにしっかりやっていきたい」と意気込みました。

菅野投手はメジャー1年目の昨季、オリオールズで30試合に登板。10勝10敗、防御率4.64という成績を残し、今季はロッキーズでプレーすることが決まっています。