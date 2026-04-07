野茂英雄のメジャー挑戦から30年以上がたち、今や日本のプロ野球で実績を残した選手が活躍の舞台をメジャーに移すことは至極当然の流れとなった。今季は村上宗隆（ホワイトソックス）と岡本和真（ブルージェイズ）の打者2人がメジャーに移籍したこともあり、シーズン中に日本人選手が出場しない日はほぼないはずだ。半年以上先になるが、今シーズンのワールドシリーズで日本人対決が見られる可能性も十分にあるだろう。◆6日は