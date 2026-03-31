試合後、取材に応じるロッキーズ・菅野智之【写真：木崎英夫】フルカウント

巨人時代の同僚だった岡本和真を高評価「すごく価値のある選手」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間30日のブルージェイズ戦で、巨人時代の同僚だった岡本和真と対戦
  • 菅野智之は「どうしても特別な感じはやっぱりありました」と振り返った
  • 「選球眼だと思いますよね」「すごく価値のある選手だな」と絶賛した
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