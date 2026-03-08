菅野智之と岡本和真、巨人支えた2人が煽りあいワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、日本代表「侍ジャパン」が豪州に4-3で勝利。3連勝で1次ラウンド1位通過を決めた。先発した菅野智之投手（ロッキーズ）は4回を4安打無失点で試合を作り、安どの表情。試合前の円陣で、自らに向けられた岡本和真内野手（ブルージェイズ）の煽りに反撃し、チームの雰囲気の良さをうかがわせ