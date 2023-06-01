菅野は丁寧なピッチングを続けている(C)Getty Images近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」。今回は新チームのロッキーズで順調に成績を重ねている菅野智之をクローズアップする。今季からロッキーズでプレーする菅野智之が、メジャーの舞台で好投を続けている。【動画】今季3勝と好調な菅野の投球シーン現地4月29日に行われたレッズ戦に先発、6回途中を投げ、4安打無失点と好投、日本人選手