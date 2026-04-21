試合前に再開したドジャース・大谷翔平（左）とロッキーズ・菅野智之【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平がロッキーズ戦の試合前に菅野智之と再会 直立不動の姿勢で談笑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間20日、大谷翔平はロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する
  • 試合前にはロッキーズの菅野智之と再会し、談笑する姿が見られた
  • 試合は17日に対戦し、大谷がマルチ安打を放つ活躍を見せていた
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