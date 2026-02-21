¡Ö¼Ö¤òÇä¤Ã¤ÆÉÂ±¡Âå¤Ë¡×¤æ¤¤Ý¤è¡¢¤¬¤ó¤ÎÊì»Ù¤¨¤ë¤¿¤á500Ëü±ßÇ±½Ð¤Î¸¥¿È¡ÄÌôÊªÁûÆ°¤Ç»Å»ö·ã¸º¤â¡¢À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Ê¤¤¹³Ð¸ç
¡¡2·î19Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿ÍÀ¸±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤½¤Î½é²ó¤Ë¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»äÊª¤ò¼êÊü¤¹ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2017Ç¯¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Åö»þ¤Ï¿çÌ²»þ´Ö2»þ´Ö¡¢1ÆüºÇ¹â4ËÜ¤Î¼ýÏ¿¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö22ºÐ¤ÇºÇ¹â·î¼ý¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¡£600Ëü±ß¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¡¢²áµî¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¼«¿È¤âÌôÊª¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢´¬¤Åº¤¨¤ò¿©¤¦·Á¤Ç»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤«¤é¤ÎÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¡ØÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Êì¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯Àµ·î¡¢Êì¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡Ö¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡ØÂç¤¤Ê¶â³Û¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼Ö¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡Ë¤òÇä¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡Âå¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¹ðÇò¡£400Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤â¼êÊü¤·¡¢¹ç·×500Ëü±ß¤ò¼£ÎÅÈñ¤È¤·¤ÆÇ±½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤âÊì¤Ï¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¡¢¤¢¤ëÌ´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢Êì¤Î¤¿¤á¤Ë³«¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£¸Î¶¿¤ÎÌ£¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊì¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äÉþ¤òÇäµÑ¤·¡¢³«¶È»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¸ÊººÄê¤Ç¤Ï134Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ»º²ÁÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï90Ëü±ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³«¶È»ñ¶â300Ëü±ß¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤æ¤¤Ý¤è¤Î¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¦¡Õ¡Ô²ÈÂ²°¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂº¤¤¡Õ¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¸¥¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÏÈ¤Ï¸½ºß¡¢¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ä¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¿®»Ò¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ ¡È¸å¿Ê¡É ¤ÎÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Êì¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤òÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡20Æü¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¼«É®¥Î¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ô¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍý²°¤µ¤ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡Õ¡Ô¥Þ¥ß¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Õ¡Ô¥Þ¥ß¡¼¤ËÉÂµ¤¤òËº¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Ì´¤Ï¤«¤Ê¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£