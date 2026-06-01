『アルファード』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
XとGの2グレードがあり、価格差は68万2000円で装備内容が異なる
くるまのニュース
正式発売前に約6000台を受注し、人気グレードの納期は約6か月とのこと
総司令官ミンアウンフライン氏の長男・長女がEV輸入業者を経営しており
共同通信
全高2m超・4列9人乗りで、ハイリムジンより約123万円安い573万円からの設定
価格は860万円で右ハンドル仕様、レクサスRXに近いサイズの7人乗りモデルだ
先代オーナーやアルファード乗り換え希望者から予約が相次いでいるとのこと
約16年ぶりの刷新で第3世代e-POWERとe-4ORCEを全車に標準搭載している
472万円のグレーボディカラーは新規顧客にも反響が大きく争奪戦になるという
最安グレード「G」とガソリン「Z」が同価格559万9000円で並立し注目される
昨年10月に制限速度を69キロ超過する149キロで走行し道交法違反で検挙も
ABEMA TIMES
エントリーGグレードHVと中間Zグレードガソリン車が同額559万9000円
軽自動車のみ及び総合ランキングともにトップに返り咲いているN-BOX
WEB CARTOP
日刊SPA!
女性自身
AUTOCAR JAPAN
公開の「VIP」は、かつて設定されていた超豪華4座仕様だと筆者