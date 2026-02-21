¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ä¡¡4ºÐº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÎáÏÂ¤Ë¡È¤ª¸«¹ç¤¤º§¡É¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¥ï¥±
¡¡¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¹¬Ê¡¤Î·Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£¶áÇ¯¡¢¡Ö·ëº§¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿Æó¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¿Í¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢½½¿Í½½¿§¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌÜ²¼¡¢¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡ÖÎáÏÂ¤Î·ëº§»ö¾ð¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î27Æü¤ËÆþÀÒ¡¢11·î16Æü¤Ë²Ú¿¤¡Ê¤«¤·¤ç¤¯¡Ë¤ÎÅµ¤òµó¤²¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¤ÎÏ·ÊÞÄÑ¼ÑÅ¹¡ÖÊ«º´¡Ê¤Õ¤Ê¤µ¡Ë¡×¤ÎÏ»ÂåÌÜ¡¢ÂçÌî¿¿ÆÁ¡Ê¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤È¸åÆ£ÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤À¡£
¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»äÉþ»Ñ¤À¤È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡Ä¡¡½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¹ç¤¦¡Ö4ºÐº¹É×ÉØ¡×
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡2024Ç¯8·î3Æü¤¬½Ð²ñ¤¤¤ÎÆü¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö½Ð±ÀÂç¼ÒÁêÌÏÊ¬ã¬¡×¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÀÎ¤«¤éÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤À¡£¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤ÎÊì¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¡Ê¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤¤¤¤¿Í¤ò¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿µÜ»Ê¤¬°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¿¿ÆÁ¤µ¤ó¡£¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¤ÏÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¡£¸ß¤¤¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿ÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤È¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¸«¹ç¤¤Ãæ¤ÏÆó¿Í¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤º¤¸¤Þ¤¤¡£°ìÃÊÍî¤·¤Æ»ÔÆâ¤ÎÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥ÁÅ¹¤ËÆó¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¹ë½£¤·¤«·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÌÌÇò¤µ¤ä¿·Á¯¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡9·î½é½Ü¤ÎÀõÁð¥Ç¡¼¥È¤ò¶´¤ß¡¢Æ±·î17Æü¤ËµÜ»Ê¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ËÂçÁêËÐ´ÑÀï¤Ø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë½é¤á¤ÆÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ«º´¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£Èà¤ÎÉãÊì¤È¤Ï¤³¤ì¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·Áá¤á¤ËÅ¹¤ËÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤¬Å¹¤ÎÍÑ»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Éã·¯¤«¤é¡ÖÏ»ÂåÌÜ¤ò·Ñ¤²¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡¢·Ñ¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢°ÂÅÈ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ·ÊÞ¤Ë²Ç¤°¤È¤·¤¿¤é¡×
¡¡ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ¹²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Ç¡È»ö·ï¡É¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¸òºÝ³«»ÏÁ°¡£¤È¤³¤í¤¬¹ñµ»´Û¤Ç¡È»ö·ï¡É¤Ïµ¯¤³¤ë¡£
¡¡ÁêÌÏÊ¬ã¬¤ÏËèÇ¯¤ÎÀáÊ¬¤Ë°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤ò¾·¤¯¤Û¤ÉÉô²°¤Èº©°Õ¤Ç¡¢¿ÆÊý¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜ»Ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤¦¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¿ÆÊý¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÂÇ¤Á½Ð¤·¸å¡¢Éô²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤é¤«¤é¤â¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡£
¡¡µ¢¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç¶Ó»åÄ®¤Î¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¡¢Èà½÷¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¡Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£¤³¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿Èà¤Ï¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¶õ¤Î¾å¤Ç¡©
¡¡µáº§¤¹¤ë¤è¤êÁ°¤Ë·ëº§¼°¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤â¡¢Èà¤Ï¥±¥¸¥á¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£¤È¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¶õ¤Ç¤Î·è¹Ô¤ò·×²è¡£25Ç¯4·î24Æü¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÍ·Í÷Èô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄ¾´¶¡¢Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤ò³°¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶¤òÈô¤ÓÎ©¤Á¡¢Èà¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ç¤Îµáº§¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È±Û¤·¤Î²ñÏÃ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¬¤Á¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ²á¤·¤¿Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡£¡Ö¼¡¤ËÄÌ²á¤¹¤ë»þ¤À¡ª¡×¤ÈÈà¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢ºÆ¤ÓÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¥¶¶¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¤µ¤Ã¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇò¾õ¤·¤¿Èà¤Ë¡Ö¤À¤è¤Í¡×¤ÈÈà½÷¡£¤½¤Î¾ì¤Ç²þ¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥¯¤«¤é12ËÜ¤Î¥Ð¥é¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æµáº§¡£ÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÅÓÀÚ¤ìÅÓÀÚ¤ì¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤è¤ê¡ËÀ¸¤ÎÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯½é¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¡¢²¤½£¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç±ä´ü¤Ë¡£Èà½÷¤Î¤ªÊ¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¡Ö¡Ê¿¿ÆÁ¤µ¤ó¤¬¡Ë»ä¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦À¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÈþÇµÎ¤¤µ¤ó¡£Èà¤Ï¸µÍè¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¹¤é¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Î·Ð¸³¤ÇÊ§¿¡¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê¿¿ÆÁ¤µ¤ó¡Ë¡£½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯2·î19Æü¹æ ·ÇºÜ