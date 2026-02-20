犬が言うことを聞かなくなる主な原因5つ

「最近、指示を無視するようになった」「呼んでも反応しない」--そんな変化が見られたとき、つい犬の性格や年齢のせいにしてしまいがちです。しかし、行動の変化の多くは、日々の接し方や環境が影響しています。

犬は環境の変化にとても敏感で、些細なズレや対応の不一致にも影響を受けやすい動物です。ここでは、犬が言うことを聞かなくなる主な理由を5つに分けて詳しく見ていきましょう。

1.指示やルールが一貫していない

「今日はOK、でも明日はダメ」といった対応のブレがあると、犬は混乱してしまいます。

日によって態度が変わったり、家族ごとにルールが違ったりする場合も、何が正解か分からなくなります。その結果、「言うことを聞かなくても問題ない」と学習してしまうのです。

2.叱るタイミングがズレている

問題行動のあと、しばらく時間が経ってから叱っても、犬には意味が伝わりません。

「なぜ怒られているのか」が分からず、ただ怖い思いだけが残ってしまいます。これが続くと、指示そのものへの信頼が薄れ、無視するようになることも。

3.吠えや要求に応じすぎている

「吠えれば散歩」「鳴けばおやつ」などの経験を重ねると、犬は自分の要求を通す方法として覚えてしまいます。

このようなパターンが習慣化すると、指示よりも自己主張を優先するようになります。わがままに見える行動の多くは、実は“学習の結果”なのです。

4.運動不足・刺激不足

エネルギーが余っている状態では、犬は集中できません。散歩が短すぎる、遊ぶ時間が足りないなど、刺激が不足していると、指示が頭に入らないこともあります。

「聞けない」のではなく、「聞く余裕がない」状態が続いている可能性も考えられます。

5.飼い主との信頼関係が揺らいでいる

強く叱ったり、感情的に接したりすると、犬は飼い主を「安心できる存在」と感じにくくなります。

その結果、距離を置いたり、指示に反応しなくなったりする行動が増えてしまうのです。信頼を失うことで、しつけもスムーズに進まなくなります。

わがままな性格にさせてしまうタブー行為

知らず知らずのうちに、飼い主の対応が犬を「わがまま」に育ててしまうことがあります。ここでは、よくあるNG行動とその理由について、具体的に見ていきましょう。

指示に従わなくても放置してしまう

「まあいいか」とそのままにしてしまうと、犬は“従わなくても困らない”と学習してしまいます。

一度でも無視が許されると、その後の指示にも反応しづらくなります。指示を聞かなかったときは、何もせずにリセットするか、やり直すことが大切です。

感情任せに叱る

イライラした勢いで怒鳴る、強く怒るなどの対応は、犬に「何が悪かったのか」を伝えられません。

犬は内容よりも“雰囲気”に反応するため、恐怖や混乱だけが残ります。しつけは落ち着いたトーンとタイミングが命です。

吠えれば要求が通る状況を作る

「吠えたらおやつ」「鳴いたら抱っこ」など、要求にすぐ応じてしまうと、犬は吠えることで望みが叶うと覚えます。

これは習慣化しやすく、一度覚えると修正に時間がかかることもあります。まずは“落ち着いたときにこそ褒める”を意識しましょう。

家族間でしつけルールがバラバラ

飼い主ごとに対応が異なると、犬は混乱し「言うことを聞く必要がない」と感じてしまいます。

誰かは許す、誰かは叱る、では指示の重みがなくなります。家族全員で「これだけは守る」という共通ルールを決めることが大切です。

まとめ

犬が言うことを聞かなくなるのは、性格が悪くなったからではありません。多くは、日常の関わり方や環境の変化に原因があります。

叱る前に、まずは「どう教えているか」「どう接しているか」を振り返ることが改善への第一歩。もう一度、信頼関係を見直すことで、犬とのコミュニケーションはきっと良い方向に変わっていきます。