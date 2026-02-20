"音速の貴公子"アイルトン・セナがマールボロカラーのマシンを走らせ、日本中が沸いた「F1黄金期」から30年超──三重・鈴鹿サーキットでの昨年の日本GPに3日間で約27万人が集まるなど、いま再び「F1ブーム」が訪れている。

再過熱を牽引する存在が、レッドブルの角田裕毅（25）だろう。2021年シーズンにF1ドライバーとなり、昨年には日本人歴代最多出走記録を更新。インスタグラムは410万フォロワーと、日本人の現役アスリートでは大谷翔平（31）に次ぐ人気を誇る。

角田にとってF1とはどんな世界か。2月20日に上梓する著書『YUKI』の中で、F1実況を担当するサッシャ氏のインタビューにこう答えている。

「コース一周をどれだけ速く走ることができるか。そして、何十周と速さを積み重ねながら強さを保つことができるか。その勝負をいちばん高いレベルで繰り広げている世界ですね」

11年ぶりにF1が地上波でも放送されることとなった今年、角田はレッドブルのテスト兼リザーブドライバーに回った。しかし、本人は昨シーズンを振り返り、こう前を見据えている。

「後悔はないです。だけど、まだ自分には伸びしろがあると思っていますし、これから自分がどう変化していくか、僕自身がいちばん楽しみなんです」

3月6〜8日のオーストラリアGPで今シーズンが幕を開ける。角田自身が変化を楽しむ先に、再びサーキットを疾走する姿が見られる日が来るはずだ。

【プロフィール】

角田裕毅（つのだ・ゆうき）／2000年生まれ、神奈川県出身。2021年、アルファタウリから日本人最年少ドライバーとしてF1デビューを果たす。初のパーソナルブック『レーシングドライバー角田裕毅 パーソナルブック 「YUKI」』（小学館）が2月20日に全国の書店で発売。

撮影／熱田護

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号