F1の最高経営責任者を務めるステファノ・ドメニカリ氏が、今季レッドブルのリザーブドライバーとして研鑽を積む角田裕毅に対し、戦線復帰に向けた「万全の準備」を強く求めた。『PLANETF1』が報じた内容によれば、同CEOは25歳の日本人ドライバーが持つポテンシャルを高く評価。チャンスが訪れた瞬間にその牙を剥けるよう、臨戦態勢を維持することの重要性を説いている。今季はマシンの規定が大幅に変更される「激動の年」であり、