「皆さん、刑務所ってどういう場所かわかりますか。分かりやすく言うならば、『ガキ使』の『笑ってはいけない（シリーズ）』。厳しい所ではあるんですよ」

【写真を見る】白髪姿に激変していたイベントでの新井浩文。仮釈放中はヤセていたが、輪郭は少し戻っていた

2月中旬、大阪のライブハウスの壇上に立ち、饒舌に語る男の姿があった。俳優の新井浩文（47）である。懲役4年の実刑を経て芸能活動を再開した男が、初めてのトークイベントで語った内容とは--。【前後編の前編】

芸能関係者が語る。

「新井は2018年、自宅マンションで派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、懲役4年の実刑判決をうけ収監されていました。刑期を終え出所すると、昨年末には舞台にゲスト出演し、6年ぶりに芸能界に復帰。

復帰後に開設された自身のnoteには今後の活動について、『仕事がくればやるし、こなけりゃやれない。（中略）ただ有難い事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います』とコメントしていました」

復帰にはさまざまな声があるが、2月中旬に大阪・梅田で開かれたトークショーでは、イベント会場となったライブハウスに約100人のファンが列をなし、チケットが完売するなど注目が集まっていた。トークショーに参加した男性がその様子を明かす。

「お客さんの7割方は女性でしたが、思いのほか男性もいました。久々に見た新井さんは、染めてもいるのでしょうが白髪が目立ち、かなり印象が違いましたね。

ステージに着席するなり、挨拶する間もなく『◯年◯月◯日、東京の拘置所から静岡の刑務所に移送されて、図書工場に配属されました』と刑務所内でのエピソードを話しだしたので驚きました。

その後つかみとして、入浴の際のネタを披露。湯船のお湯が熱くて、我慢して浸かっていたところ、黒人の受刑者が入ってきて、『熱っ！』と漏らしたのを目の当たりにして思わず吹き出し、刑務官に『お前何笑ってるんだ！』と怒られたと。会場の爆笑を受けて『新井浩文です。今日は昨今のコンプラとか不謹慎とか関係ないですからね』と自己紹介するという、ノリノリのスタートでした」

この男性によると、新井自身が用意した『大河ドラマ』『集団クラスター』他10項目のトピックをもとに、トークショーが展開されたという。事件に触れることはなく、基本は自身が刑務所で体験した『すべらない話』が中心。ファンからの差し入れの大ジョッキのビールを飲み始めると、ますます口も滑らかになっていった。

「『集団クラスター』はコロナ禍での話でした。炊場班でクラスターが発生して食事が作れなくなり、刑務所内にも影響があったそうです。

普段は麦飯と味噌汁と漬物など『質素な食事で全然美味しくない』と。しかし炊事班が休みになったために朝食がヤマザキのコッペパンになったことで、『しゃばのパンが食べられるのがめちゃくちゃ嬉しくて。だから集団クラスター、うちら万々歳だったんですよ、不謹慎ですけど。世の中大変だったと思うんですけど』と当時を思い出すかのように、臨場感たっぷりに話していました。

私は俳優時代からの新井さんのファンですが、冒頭の挨拶までの流れやお客さんとのコミュニケーションの取り方もスムーズで、意外とトークの技術もあるんだなと感心しました」

そんな新井だが、復帰後初めてのトークショーとあってチケットの売れ行き具合には不安を感じていたようだ。また赤裸々なトークの内容について、気にする場面もあった。

「『大阪で100埋まるかなと思ってて。こうして皆さんが来ていただいて、本当に感謝してます。お願いなんですけど、ファンの方に向けてしゃべったことなんで、どうか暖かく見守っていただけると嬉しいです』とこぼしていたのが印象的でした。

新井さんの本音トークが聞けて、ファンはみな大喜びでした。明言はしていませんでしたが、映画出演のオファーもきているようなお話ぶりでしたね」（同前）

2024年7月、当時仮釈放になっていた新井にNEWSポストセブンは直撃していた。Tシャツにサンダルというラフな服装だったが、現役時代とは見違えるように衣服がダボダボに見えるほど痩せていた。

記者が声をかけると、新井は「仮釈放中なんで、何もお話しできないんですよ」しつつ、「ウチも性格上、ぱぁーっと言いたいタイプなんですけど。満期までは話さないという保護観察の人との約束なので、今は話せないんですよ」と述べた。

刑期を終えた今、新井は徐々に「ぱぁーっと」話し始めたようだ--後編記事では、新井が明かした「仲間たちとの交流」について詳報している。

（後編に続く）