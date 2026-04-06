東京の桜が満開を迎えた3月下旬、大勢の仲間に囲まれ、酒を酌み交わす男がいた。2019年に強制性交の容疑で逮捕され、懲役4年の実刑判決が言い渡された、俳優の新井浩文だ。「2001年に映画デビューして以降、新井さんの醸し出す独特の存在感から、逮捕前は引く手あまたの人気バイプレイヤーとして多数の作品に出演していました。映画『アウトレイジ ビヨンド』、『寄生獣 完結編』などに出演し、着々とキャリアを積み上げていき