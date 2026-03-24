異常なんじゃないかと怖くなった元『ジャングルポケット』斉藤慎二被告（43）の裁判で暴露された“ウラの顔”に、世間を騒がせている。3月17日に東京地裁で行われた2回目の公判では、被害女性Aさんがビデオリンク方式で出廷。生々しい証言が次々と飛び出した。斉藤被告とは’24年７月の番組ロケで初対面。Ａさんによるとお店巡りのロケバス車内で２人きりで話していると、斉藤被告から「カワイイね」などと言われ、急に頬に手をあ