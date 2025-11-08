強制性交の疑いで逮捕され実刑判決 新井浩文の7年ぶり俳優復帰に厳しい声Smart FLASH

強制性交の疑いで逮捕され実刑判決 新井浩文の7年ぶり俳優復帰に厳しい声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 7日、元俳優の新井浩文が舞台「日本対俺2」で復帰を果たすことが分かった
  • 2019年に強制性交の疑いで逮捕されてから、7年ぶりの復帰となる
  • SNSでは「なんで表舞台に戻るの？」といった厳しい声も上がっている
