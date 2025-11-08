ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 強制性交の疑いで逮捕され実刑判決 新井浩文の7年ぶり俳優復帰に厳し… 新井浩文 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 強制性交の疑いで逮捕され実刑判決 新井浩文の7年ぶり俳優復帰に厳しい声 2025年11月8日 17時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日、元俳優の新井浩文が舞台「日本対俺2」で復帰を果たすことが分かった 2019年に強制性交の疑いで逮捕されてから、7年ぶりの復帰となる SNSでは「なんで表舞台に戻るの？」といった厳しい声も上がっている 記事を読む おすすめ記事 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分 ラッパー・晋平太さんが死去 42歳 親族が公式Xで公表「HIPHOPを愛し、生き抜いた人生でした」 ラップ文化の普及に尽力 2025年11月8日 15時14分 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分