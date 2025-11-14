2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に対して自宅で乱暴したとして、2019年に強制性交罪で逮捕。被害者女性とは和解が成立するも、2020年に懲役4年の実刑判決が言い渡された俳優・新井浩文。【写真】事件の前年、新井浩文と寿司デートを楽しんだ“あんつく”女優12月から公演される、赤堀雅秋氏が作・演出・出演を務める一人芝居『日本対俺2』にゲスト出演することが決定。新たなアカウントで開設したXを更新し、《お時間