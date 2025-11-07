ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新井浩文、人気劇作家の舞台で俳優復帰 約7年ぶりの表舞台へ 新井浩文 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 新井浩文、人気劇作家の舞台で俳優復帰 約7年ぶりの表舞台へ 2025年11月7日 12時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新井浩文が約7年ぶりに俳優として復帰すると「女性自身」が伝えた 赤堀雅秋による新作一人舞台「日本対俺2」にゲスト出演するという 新井は強制性交罪で2020年に懲役4年の実刑判決が言い渡されていた 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「“元気な遺族”の姿を犯人に見せて、“ざまあみろ”って言いたかった」 【愛知主婦殺害】夫が26年間、人前で涙を見せなかった理由 2025年11月7日 6時14分 宮城・多賀城市、「クマらしき個体」目撃されるも...まさかの結果にSNS驚き 「もう疑心暗鬼になるよね」 2025年11月6日 17時14分 事故起こした相手運転手「日本語わからない」笑いながら“写真撮影”か 父親の運転する車が合流してきた車と息子の目の前で衝突 2025年11月6日 12時30分 「ガソリンをかけて燃やそうか」虐待の末に恋人の娘（9）を殺害した38歳男性→警察から逃れるために実行した『証拠隠滅』がすぐにバレた理由（平成21年） 2025年10月31日 11時20分