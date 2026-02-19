3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎え、前回の23年大会で監督としてチームを世界一に導いた栗山英樹氏（64）が訪問した。

栗山氏は午前10時に球場に到着。サブグラウンドに足を運ぶと、前回大会で投手陣のリーダー役を務め、今回はアドバイザーとして合宿に参加しているパドレス・ダルビッシュ有と再会。ガッチリと握手をし、熱い抱擁を交わした。さらにサンマリンスタジアムに戻り、井端監督とも握手。その後は30分にわたって話し込んだ。

井端監督の会話については笑顔で「ご想像にお任せします。まあ、いろんな話、ですね」と内容は語らなかったが、チームの雰囲気については「グラウンドに一歩出た時っていうのはチームの空気を凄く感じられるので。邪魔したくないですけど、出させてもらいました。凄くいい感じの空気だったので、それは監督とも話をして。同じ感覚を持っているので。とてもいい感じでスタートしているなあ、というふうに思いました」と目を細めた。

選手から次々とあいさつを受け、前回大会をともに戦った源田とは熱い抱擁を交わした。「前回一緒にやったチームメートたちには、先に“連覇おめでとうございます”って、先ほど言わせてもらった」と“予祝”も。「僕の中では、日本の野球が一番いい野球だと思って前回もやりましたし、今でも思っている。そのことを信じて応援していきます」と熱い思いを話した。