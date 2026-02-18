IVEレイ＆LE SSERAFIMカズハ、“同い年の日本人同士”のダンスチャレンジ動画に反響相次ぐ「眼福」「ますます仲良くなってる」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のInstagramが2月16日、更新された。レイ（REI）とグローバルガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）とのダンスチャレンジ動画を公開した。
【写真】IVEレイ、“同い年の日本人メンバー”と豪華コラボ
同アカウントはIVEの新曲「BANG BANG」に合わせてレイとカズハが踊る動画を公開。ダンスの最後にはLE SSERAFIMの「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」の振りも取り入れている。
同い年の日本人メンバー同士の2人。レイは2025年10月に生配信された韓国のサービス「Prism Live Studio」にてカズハとの交流のきっかけは、韓国で開催された乳がん啓発キャンペーンイベント「Love Your W 2025」に参加したことだったと回想。「昨日カズハちゃんと仲良くなりました」と同イベントに参加したカズハとの交流を報告し、日本語と韓国語を交えながら、カズハやIVEのユジン（YUJIN）らと近くの席で過ごしたことを説明し「初めて日本人のお友達ができた」とにっこり。また、「カズハちゃんって呼ぶことにした！オンニじゃなくて」と韓国語で年上の女性を意味する「オンニ」ではなく、名前で呼ぶことを明かし「同い年だよ。カズハちゃんとお友達になれて嬉しかったです」と日本では同学年であることを笑顔で伝えていた。
この投稿には「日本の誇り」「可愛いと美しいのコラボ」「眼福」「同い年の日本人同士で尊い」「ますます仲良くなってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
