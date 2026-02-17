『ロンドンハーツ』売れっ子芸人の“ガチ私服”に辛らつすぎる声も…冬のコーデ対決で波乱続出

2月17日（火）の『ロンドンハーツ』では、「一般女性が選ぶ私服-1GP」を放送。

女子ウケするオシャレ私服を着こなしているのは誰なのか、冬の勝負服で徹底対決する。

今回は、先週に引き続き、売れっ子芸人30名がガチ私服から冬のこだわりコーデを披露。そこから一般女性174名が厳しく評価したオシャレランキングを発表する。

スタジオには30名の中から14名を呼び、有吉弘行の「有吉チーム」とおぎやはぎ・矢作兼の「矢作チーム」に分かれチーム対抗戦を敢行。

各チーム1名ずつメンバーを選出し、どちらの私服が上位なのかを競う。全5回戦で先に3勝したチームが勝利となる。

両軍1勝1敗で、一歩も譲らぬまま3回戦へと突入する今回。初参戦のニッポンの社長・辻皓平と、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎は私服が一緒？

前回ついに出場を果たしたウエストランド・井口浩之は「井口に限り2回出場OK」という特別ルールが…。さらに三四郎・小宮浩信にはある事実が判明してしまう。

いざ対決が始まると、今回も波乱続出。

「全体的にバランスが取れていてかっこいい」「オシャレ上級者」など。一般女性から高評価を受ける芸人がいる一方で、「丈感がダサい」「品がない」と辛らつすぎる声も上がる。

はたして激戦の末、冬のオシャレ対決を制するのはどちらのチームなのか？