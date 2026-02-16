ソニー生命保険が発表した「４７都道府県別 生活意識調査２０２５（生活・マネー編）」で、京都府は貯蓄や家計管理に関する項目で全国上位に並び、お金に対して堅実な意識を持っているという傾向が分かった。



京都府は「自分は貯蓄上手だと思う」という回答で４９・0％と全国１位となり、現在の平均貯蓄額は６３１・１万円（全国平均３７４・２万円）、１カ月の平均貯蓄額も４万５２００円（同３万９０３円）と、ともにトップだった。１カ月の平均投資額も全国２位の３万５０円に達し、「自分はマネー関連の知識が豊富」「家計管理が得意」とする回答もいずれも全国１位となった。



一方、年末年始の出費では、旅行予算が全国２位の平均３万７３３１円と高水準だった。おせち料理予算は平均４８６７円で全国８位となり、項目によって支出額に差がみられた。



ソニー生命の担当者は「京都府の人は単に倹約家というわけではなく、毎月の貯蓄や投資を継続しながら、年末年始の旅行といった場面では支出も惜しまないという傾向がみられた」と分析。家計管理が得意な人が多く、「使う場面と抑える場面を選び分けている点が特徴的」という。



調査は２０２５年１０月に全国の２０〜５９歳の男女４７００人（各都道府県１００人）を対象にインターネットで実施された。



（まいどなニュース／京都新聞）