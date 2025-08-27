ソニー生命はこのほど、全国の中高生1000人を対象に実施した「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」の集計結果を公開。自身のキャラクターについて「陽キャ」「陰キャ」のどちらにあてはまるか聞いた調査では、中学生は「陽キャ」が多数派だったが、高校生は「陰キャ」が多数派となった。 【調査結果】自分は陽キャ？ 陰キャ？中学→高校で全く違う結果に “陽キャだと思う派”（「非常に」「どちら