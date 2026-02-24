相手の内面と外見、恋愛ではどちらを重視しますか。ソニー生命保険が実施した「47都道府県別 生活意識調査2025-26年版（恋愛・家族編）」によると、恋愛相手に求めるものは都道府県によって傾向が見られました。また、交際中の相手に対しては、つくすタイプが多い栃木県や佐賀県、自由気ままなタイプが多い徳島県や広島県・宮崎県など恋愛スタイルの違いが浮き彫りになりました。【写真】59歳彼女と26歳彼氏33歳差カップルが炎上