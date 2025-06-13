将来に不安を抱える人々の物語 投資信託の形で「株」を持つレタスクラブ

将来に不安を抱える人々の物語 投資信託の形で「株」を持つ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 独立系ファイナンシャル・プランナーのルーシー氏が株運用について語った
  • 投資信託」の形で投資するのがおすすめで、運用をプロに任せられるという
  • また、個人ではアクセスしにくい国や会社などにも投資できるとのこと
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