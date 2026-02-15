iPhone 17eにひょっとしたら凄いアップデートが来る…カメラも色も変わる！
早くて今月中に発表されるかもしれないiPhone 17eは、A19チップが採用されたり、「MagSafeにも対応するのでは？」といったウワサが流れています。
約1年前に登場したiPhone 16eから何が変わるのか気になるところですが……ここで新たな予想がでてきました。
iPhone 17e、実はマイナーアップデートに留まらないかも
リーカーのジョン・プロッサー氏がYouTubeにポストした動画で、iPhone 17eに関する予想を伝えています。
C1XモデムやMagSafe、Dynamic Islandが採用されるかもしれないといった情報に加えて、これまであまり耳にしなかった興味深い予想をいくつか伝えています。それがこちら。
・フロントカメラは18MPセンターフレームに対応。
・リアカメラは引き続き48MP、だけど暗所性能が改善される。
・本体カラーはブラック、ホワイトに加えてラベンダーが追加されるかも。
・iPhone 17eは256GBモデルスタートで599ドル〜販売される（iPhone 16eは128GBモデルが599ドル、256GBモデルが699ドルで販売中。）
国内でiPhone 16eは税込99,800円〜販売されていますが、仮にお値段据え置きが実現した場合にはかなりコスパ良さげなiPhoneになりそうですね。
おそらくiPhone 17eはApple公式サイトのNewsroomで突如発表されることが予想されます。数々の魅力的なアップデートが本当に実現するのか、Appleからの公式発表を期待しながら待つとしましょう。
Source: YouTube via 9to5Mac