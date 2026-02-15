「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

阪神は五回に若手の猛攻で４得点を挙げた。しかしその直後の六回に早川が打ち込まれて６失点を喫した。先発として今季初登板した才木が１回無失点で、伊原が２番手で登板し２回無失点、３三振を奪った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発した才木は順調に今季初登板を終えた。

「（試合時間が長く）遠い昔のようですね（笑）。無事にマウンドに登ってね。いい滑り出しになったんじゃないですかね」

−伊原も２イニングに登板。どう見ていたか。

「細かいコントロールというか、キレはコースにはありました。それは本来、彼が持ち合わせているものです。技は持っているけど、大きな軸を見つけにいっている春ですから。そういう意味では、あと半分ぐらいですか。もうひと頑張りと言いますかね。もうひとたたきと言いますか。健康にいってほしいですけどね」

−早川は逆に課題を改善していく春になる。

「そうですね。昨年はこちら（宜野座）のキャンプではなかったですしね。背番号３桁から始まってのキャンプでしたけど今年は違いますから。そういう意味で、初めて宜野座でキャンプを行ってというところでは、気疲れとか、体力的にも疲労が出てくるでしょう。ほとんどの投手がそういう状況ですけど、いいんじゃないですかね」