◇ナ・リーグドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。7回に決勝の適時二塁打を放ってチームを逆転勝ちで3連勝に導いた。1−3の7回、ドジャースは3四死球で無死満塁と絶好の反撃機を迎えた。大谷はニゴロに打ち取られ、4−6−3の併殺打になったかと思われたが、打者走者として激走