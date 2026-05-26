NPBが発表NPBは26日、巨人から、阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める届け出があったことを発表した。巨人はこの日、ソフトバンクとの交流戦初戦を迎える。交流戦までの46試合を24勝22敗で終えた巨人。パ・リーグ3位のソフトバンクとの3連戦を迎える前に、指揮官が“交代”する事態となった。阿部監督に代わり指揮を執る橋上監督代行は、2025年に1軍作戦戦略コーチに就任。今季からは