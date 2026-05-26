デュッセルドルフに所属する日本代表MF田中聡に対し、シャルケが関心を寄せているようだ。25日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。田中は2002年生まれの現在23歳。湘南ベルマーレでプロデビューを飾ると、コルトレイクとサンフレッチェ広島を経て、今年1月にデュッセルドルフに完全移籍で加入した。すぐさま定位置を確保し、終盤に負傷離脱がありながらも今シーズンは公式戦13試合に出場。しかし、チームは2.ブ