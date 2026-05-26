サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で合宿2日目の練習を行った。合宿2日目。練習は一般公開され、ファンが見守る中で、初日に続きFW上田、MF堂安、佐野海、中村、31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）までの限定招集となるDF吉田らW杯メンバー26選手中13選手らが体を動かした。冒頭のロンド（鳥かごとも呼ばれるボール回し）には中村俊輔コーチら複数のスタッフも参加。DF長友