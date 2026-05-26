巨人・阿部慎之助監督（４７）が１８歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕された衝撃は海外にも広がっている。阿部監督は２５日に東京・渋谷区の自宅で姉妹のけんかを止めようと仲裁に入った際、長女を押し倒すなどしたという。長女が児童相談所へ通報し、駆けつけた警察に逮捕された。渋谷署で取り調べを受けた阿部監督は日付が変わった２６日深夜に釈放されたが、現役監督がシーズン中に逮捕される前代未聞の事態となった。米