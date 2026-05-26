地元放送局は興奮「MLBへようこそ！」解説者も「上手に騙した」と絶賛【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地・ツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューした。2回の守備ではホームへの好返球で二塁走者をアウトに仕留め、初の補殺を記録。地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」と敵地の放送局「ツインズ.TV」も大盛り上がりだった