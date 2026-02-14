Image:Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÇö¤¤¡ÉMagsafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¡¢Ä¶Ï¯Êó¡ª

1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¿·ºî¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¤¬¡¢¸ü¤µ4.98mm¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ

CIO Ä¶Çö·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ [4.98mm] MagSafeÂÐ±þ¡Ê¥Þ¥°¥»¡¼¥Õ¡ËQi¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ 7.5W 3000mAh ·ÚÎÌ [Ìó82g] Find MyÂÐ±þ ¤Ê¤¯¤·¤â¤ÎËÉ»ß SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / Air¥·¥ê¡¼¥ºÂÐ±þ
À¤³¦ºÇÇöµé¡Ö4.98mm¡×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤È°ìÂÎ²½¡ª

Image:Amazon.co.jp

¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤É¤³¤í¤Ï»ê¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸ü¤µ¤¬À¤³¦ºÇÇöµé¤Î¡Ö4.98mm¡×¤·¤«¤Ê¤¤ÅÀ¡ª

¤·¤«¤â½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó82g¤Ê¤Î¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢½Å¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

¥á¡¼¥«¡¼¤¤¤ï¤¯¡ÖÂ¸ºß´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¡È°ìÂÎ´¶¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£

¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¤¢¤È¾¯¤·½¼ÅÅ¡×¤òÊä¤¦¡Ö¤ª¼é¤ê¡×Åª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼

Image:Amazon.co.jp

ÍÆÎÌ¤Ï3,000mAh¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone¤ËºÇÂç7.5W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢USB-CÀÜÂ³¤ÇºÇÂç10W½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£

¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤Î¡Ö¤¢¤È¾¯¤·Â­¤ê¤Ê¤¤¡×¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

Apple¡ÖÃµ¤¹¡×¤Ë´°Á´ÂÐ±þ

Image:Amazon.co.jp

¤·¤«¤·¡ª ¤³¤ÎÇö¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡ÊFind My¡Ë¡×µ¡Ç½¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìó2¥ö·î´ÖÆ°ºî¤·Â³¤±¤ë¤½¤¦¡£

¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²÷Å¬¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¡£¤³¤ÎÇö¤µ¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©

CIO Ä¶Çö·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ [4.98mm] MagSafeÂÐ±þ¡Ê¥Þ¥°¥»¡¼¥Õ¡ËQi¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ 7.5W 3000mAh ·ÚÎÌ [Ìó82g] Find MyÂÐ±þ ¤Ê¤¯¤·¤â¤ÎËÉ»ß SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / Air¥·¥ê¡¼¥ºÂÐ±þ
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ 5000mAh È¯Ç®ÍÞÀ©Í¥Àè ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air¥·¥ê¡¼¥º Pixel10¥·¥ê¡¼¥º ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K (¥·¥ë¥Ð¡¼, ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë)
CIO Qi2¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µÌó12mm] MagSafeÂÐ±þ 8000mAh [¥¹¥Þ¥Û1²óÊ¬] ·ÚÎÌ [Ìó162g] ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM­¶ Wireless 2.0 8K¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
