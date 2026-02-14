CIO¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢»Ø¤Ç¶´¤ó¤Ç¡ÖÇö¤¹¤®¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡Ä
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÇö¤¤¡ÉMagsafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¡¢Ä¶Ï¯Êó¡ª
1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¿·ºî¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¤¬¡¢¸ü¤µ4.98mm¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
À¤³¦ºÇÇöµé¡Ö4.98mm¡×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤È°ìÂÎ²½¡ª
¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤É¤³¤í¤Ï»ê¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸ü¤µ¤¬À¤³¦ºÇÇöµé¤Î¡Ö4.98mm¡×¤·¤«¤Ê¤¤ÅÀ¡ª
¤·¤«¤â½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó82g¤Ê¤Î¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢½Å¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤¤¤ï¤¯¡ÖÂ¸ºß´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¡È°ìÂÎ´¶¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¤¢¤È¾¯¤·½¼ÅÅ¡×¤òÊä¤¦¡Ö¤ª¼é¤ê¡×Åª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
ÍÆÎÌ¤Ï3,000mAh¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone¤ËºÇÂç7.5W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢USB-CÀÜÂ³¤ÇºÇÂç10W½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£
¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤Î¡Ö¤¢¤È¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Apple¡ÖÃµ¤¹¡×¤Ë´°Á´ÂÐ±þ
¤·¤«¤·¡ª ¤³¤ÎÇö¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡ÊFind My¡Ë¡×µ¡Ç½¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìó2¥ö·î´ÖÆ°ºî¤·Â³¤±¤ë¤½¤¦¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²÷Å¬¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ÖSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K¡×¡£¤³¤ÎÇö¤µ¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
