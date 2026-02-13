フリースタイルスキー男子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。現地には夫人の姿も。メダル獲得後、並んだ2ショットに反響が広がっている。

肩を寄せ合い、喜びを噛み締めていた。

首に下げた銅メダルを手に、笑顔を見せた堀島。その隣でフードをかぶり並んでいたのは妻・輝紗良さんだった。25歳の元モーグル選手で、22年北京五輪にも出場。現地イタリアに駆けつけ、夫の雄姿を見守っていた。

日本オリンピック委員会（JOC）の公式Xやインスタグラムで「家族とともに掴み取った2大会連続の銅メダル」などと写真とともに紹介された。ネット上のファンからも様々な声が集まった。

「家族と一緒に喜ぶ姿が本当に心温まります」

「奥さんって4年前の北京出てたのか」

「めっちゃいい写真！ 銅メダルおめでとうございます！」

「素晴らしい世界一の夫婦ショット」

「家族と共に掴んだ素晴らしい成果！」

メダル表彰後、中継局のインタビューで支えてくれた家族について問われると「おつかれさまということと、家族の時間は続くのでよろしくお願いします、と思っています」と想いを述べた。



（THE ANSWER編集部）