「クルド人であることが恥ずかしい」と泣いた娘…川口市長選の「外国人排斥」演説を聞いたクルド人男性の恐怖

「とにかく残念です」。市長選での衝突を見て、川口市民はそう口を揃えた。全国的にも注目された首長選を取材してわかった、当事者の本音。

前編記事≪「レイシストは帰れ！」怒号飛び交う≫外国人が多く暮らす「川口市長選」で見られた「異例の大混乱」より続く。

だが選挙が近づくと、メディアでは「外国人問題」が争点と報じられ、注目は河合氏が率いる日本大和党の古川氏に集まった。冒頭の16日の街頭演説以降はさらに大量の警官隊が動員されるようになったが、それでも連日、衝突は起きた。

1月18日昼には、川口駅東口で河合氏と古川氏が街頭演説。約50名の警官が警戒にあたるなかで、河合氏は、

「日本の未来がかかっているんです！」

と声を張り上げ、それに対してカウンター集団はやはり「レイシスト帰れ！」と叫んでいた。双方のバトルは夕方まで続いた。

告示日となった25日も同様の光景が繰り広げられた。古川氏が演説を始め、

「川口市、外国人の問題でどれだけ困っているか！」

と語ると、反対派からは「困ってねえよ！」「情弱（情報弱者）！」といった声が飛び交う。それでも古川氏が演説を止めることはなく、「移民はもういりません！」と最後まで訴えた。

以前は「住みたい街」だったのに…

人口約60万人の川口市において外国人は8％超の約5万人に上る。事実、これは全国でも高い割合だ。そのうち古川氏らが「まず解決したい」としているクルド人は、川口市を含む埼玉県南部に2000〜3000人住むとされる。

解体で出た土木を大量積載した「クルドカー」や騒音問題がたびたび取り沙汰されるが、実は川口市に暮らす一般市民には、クルド人問題に直面したことがある人は少ない。市長選を巡る騒動全体に冷ややかな視線を向ける人がほとんどだった。

「市内北部の赤芝新田エリアにはクルド人のヤード（作業場）が並んでいますが、そこ以外では見かけることはほぼない。『クルド人の街』と言っているのは、SNSの情報を信じている市外の人だけだと思います」（川口駅付近に住む40代の男性）

「確かに、外国人がたむろして路上でお酒を飲んだりタバコを吸っている姿は見かけます。でも、日本人も酔っぱらったら立ち小便していますからね。外国人のマナーが特別悪いとは思えない」（西川口駅近くの飲食店従業員）

「東京から荒川を渡ったら川口です。以前は『住みたい街』と言われていたのに、3年ほど前からクルド人問題が取り沙汰されるようになって、すっかりイメージが変わってしまった。（河合氏らが）騒ぐほど、さらに悪い意味で注目されてしまう」（川口市上青木地区に住む50代女性）

駅を使うときはマスクと帽子で…

その一方で、当のクルド人たちは市長選の期間中、身の置き所のない状態を強いられていた。本誌の取材に応じた川口市内に20年以上住んでいるクルド人男性（40代）は、切実な思いをこう語った。

「'00年代中盤に来日し、ケバブ屋などでアルバイトをして資金を貯めて10年ほど前に解体会社を設立しました。約20人の従業員がいます。

河合氏らの演説については、『今日は駅に来るから近くを通らないように』と、仲間で情報共有しています。私は近寄らないようにしていますが、娘は学校や塾で駅の近くを通るので心配です。演説を見るたびに、家に帰って泣いています。日本人の友達にも『クルド人であることが恥ずかしい』と言っている。だから駅を使うときは必ず、クルド人だとバレないようにマスクと帽子をしています」

クルド人の多くは来日後、出入国管理庁に難民申請を行っている。しかし申請が通った事例はたった1件とされ、一時的に入管への収容を免れる「仮放免」の状態で暮らすクルド人も少なくない。出入国在留管理庁によると、'24年末時点で川口市内におけるトルコ国籍者の仮放免者数は約700人に上る。

仮放免は、国内在留資格を得た状態ではない。政府は'25年5月から強制送還を加速させる政策を進め、同年6〜8月には仮放免者を含む外国人計2120人が送還された。

前出のクルド人男性も仮放免中だけに、怯えは大きい。

「知人が家族ごと強制送還されるケースが増えました。仲間がいなくなって寂しいです。みんなでバーベキューをやる機会も減ったし、サッカーチームはメンバーが大量にいなくなった。解体工も減って、私の会社も人手不足です。

選挙で誰が勝っても、この状況は変わらない。みんな『いまはあの人（高市早苗首相）がトップだから、川口の市長が変わったところで意味はない』と言っています。私は川口に家を建て、ここでずっと暮らすのが夢だった。でも、その夢はもう死にました」

市長選で連日、保守候補者と対抗勢力が衝突したことで「移民の街」のイメージはますます強くなった。しかし、市民はその状況に疲れ切り、クルド人は怯えている。

そこに暮らす人々の声には耳を傾けず、ただ「強い言葉」の応酬に明け暮れる―。川口は、陰りゆくこの国の断面図なのかもしれない。

「週刊現代」2026年2月16日号より

