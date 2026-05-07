来年小学生になる子供のランドセルを選ぶ「ラン活」が多様化している。色やデザインの選択肢が増える中、ＡＩ（人工知能）が商品選びの助言をしてくれたり、お気に入りのパーツを選んで世界でただ一つのランドセルを作れたりするなど、様々なサービスが生まれている。（さいたま支局吉田恵実子、地方部薬袋大輝）「相性」で色を助言さいたま市西区のランドセル専門店「ハンズ」。タブレット端末を手にした店員がランドセル