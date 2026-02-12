スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。25日前に大怪我を負った2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が7位で突破。2位の戸塚優斗（ヨネックス）、3位の山田琉聖（チームJWSC）、5位の平野流佳（INPEX）と日本勢4人が13日（同14日）の決勝に進み、衝撃の事実が浮き彫りになった。

25日前のW杯で激しく転倒し、複数箇所の骨折などを負った平野歩が、圧倒的な存在感を放った。1回目に83.00点とすると、2回目は85.50点とスコアを伸ばし、きっちりと予選を通過した。

戸塚、山田、平野流も決勝へ。男子の前に行われた女子ハーフパイプ予選でも清水さら、工藤璃星、冨田せな、小野光希と日本勢4人全員が12日（日本時間13日）の決勝に駒を進めた。

ビッグエアでは男女それぞれ4人全員が予選を突破し、男子は木村葵来が金、木俣椋真が銀でワンツー、女子は村瀬心椛が頂点に立った。

ビッグエアとハーフパイプの日本勢は計16人全員が予選突破。12人で行われる決勝の実に1/3が日本選手。スノーボード超大国と化している。



（THE ANSWER編集部）