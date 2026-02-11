髪型を変えて人生が変わり、顔出しをするとスタジオから「透明感がすごい」などと絶賛の声があがった女性について、SNSでも様々な反響が寄せられた。

【映像】吉岡里帆似女性の顔出しシーン

2月2日にABEMA『恋髪オーディション』#0が配信され、“女性の恋を髪から輝かせる”というコンセプトから、髪型を変えたことで実際に“人生が変わった”女性が登場した。

「大学時代、一目惚れしてずっと片思いしていた方がいたんです」と話す、橘ひとみさん。彼に振り向いてもらうため、勇気を出して「その人の好きな髪型」に変えることを決意。結果、恋には発展しなかったものの、「自分に自信がついて、新しい恋に進もうと思えるようになりました」と前向きな変化を語った。

橘さんは、似ていると言われる芸能人がいるという。そこで「吉岡里帆」の名前が挙がると、スタジオは「あの伝説の…!?」「美人さんだ」とざわめき立つ。また、本人が顔出しをすると、「めっちゃ似てるんですけど！」「超可愛い！」「透明感がすごい。ザ・憧れのお姉さん」「モテないわけがない」と絶賛の声が相次いだ。

また同シーンについて、番組公式Instagramがリール動画を投稿したところ、171万再生（2月10日時点）されるなど話題に。コメント欄では「可愛い これで振り向かない男おるんか」「ビフォーもミキティみたいでいいと思った」「藤本美貴」「ウイカちゃん（※ファーストサマーウイカ）に似てる、かわいい」「小橋めぐみ似やん！」「エヴァンゲリオンのアスカ役の声優（※宮村優子）」と、様々な芸能人の名前があがる白熱の議論となっていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が初MCを務める。