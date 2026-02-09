ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得。4年前に失格となった高梨はリベンジを果たし、笑顔のガッツポーズを見せた。

丸山、小林が飛んだ後、高梨は日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで5位から3位に浮上した。二階堂も続き、日本は1本目をメダル圏の2位で2本目に進んだ。高梨は97.0メートル。笑顔で2本を終えた。

二階堂の2本目を終え、日本のメダルが確定。高梨は結果を見届けると両手を突き上げてガッツポーズ。笑顔で仲間たちと喜び合った。中継インタビューでは「みんなのおかげです。練習以上に、個人戦以上にいいジャンプができたと思う。支えられて飛ばせていただいた」と語った。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで泣き崩れた。チームも4位とメダルに届かず、責任を背負い込んだ。自身のインスタグラムに真っ黒な画像とともに謝罪文を掲載して謝罪。一時は引退を考えたことも公言している。

「毎回チーム戦となると足を引っ張ってしまう試合が多く、団体戦の苦手意識というか、硬くなって自分のジャンプができないことが続いていた。選ばれたときは正直、自信もなくて、コーチに相談させてもらったこともある」

悪夢から4年。「あの時一緒に飛んでくれた（伊藤）有希さん、（佐藤）幸椰さんさんと取ることができなかったメダル。応援し続けてくれる有希さん、幸椰さんのおかげでここに今立たせてもらえている。沢山の方々の力があって取れたメダル」と感極まった様子で話した。

自身4度目の五輪にたどり着き、7日（日本時間8日）のノーマルヒルでは13位。リベンジの混合団体で、輝く勲章を手に入れた。「自分だけの力ではなく、周りの人の支えでこの舞台に立たせてもらった。メダルを獲らせてもらって感動しました」と改めて周囲への感謝を語った。



