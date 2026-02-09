本日2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えたBUMP OF CHICKENが、結成30周年メモリアルアイテムとして『BUMP OF CHICKEN CASSETTE TAPE COLLECTION』の制作を発表した。

これは1stアルバム『FLAME VEIN』から2024年リリースの『Iris』まで、フルアルバム全10作品をカセットテープとしてリリースするというもの。カセットテープはインディーズ時代、デモテープとしてライブ会場で手売りをしていたとのことで、メンバー自身や当時からのファンにとって思い入れのあるアイテムとなる。リリース日などの詳細については後日発表される予定だ。

さらに、2026年10月からスタートするツアーのタイトルおよび追加公演が発表となった。ツアータイトルは＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis＞。10月3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りとして、新たに発表された2027年1月23日と24日の京セラドーム大阪、2月6日と7日の東京ドームを加え、全10ヵ所20公演のツアーとなる。

■ツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis＞

10月03日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

10月04日(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

10月17日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

10月18日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

10月27日(火) 東京・有明アリーナ

10月28日(水) 東京・有明アリーナ

11月07日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

11月08日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

11月21日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

11月22日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

11月28日(土) 広島・グリーンアリーナ

11月29日(日) 広島・グリーンアリーナ

12月12日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月13日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月19日(土) 愛知・IGアリーナ

12月20日(日) 愛知・IGアリーナ

▼2027年 ※追加公演

1月23日(土) 大阪・京セラドーム大阪

1月24日(日) 大阪・京セラドーム大阪

2月06日(土) 東京・東京ドーム

2月07日(日) 東京・東京ドーム

■関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル