¥«¥Ê¥À»º¶ÈÁê¡ÖÀ¤³¦¤Ø¤ÎEVÍ¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤È¹çÊÛ¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì·úÀß¤ËÁ°¸þ¤¡×¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼»º¶ÈÁê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥Ê¥À¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍ¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤È¹çÊÛ¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Î·úÀß¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ê¥Þ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥ì¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤ÎEV´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÀ½Â¤¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î½©ÇÈ¤Ï¡¢À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¹ñÆâ»º¶È¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤ËÉÔÅö¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò¼Ö¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡×¤È¤·¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤éÏ«Æ¯´ð½à¤¬¥«¥Ê¥À¤Î´üÂÔ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥À´ë¶È¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤È¥«¥Ê¥À¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊä´°¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¶¨µÄ¡×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼»±²¼¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯²ñ¼ÒQNX¤È¤ÎÄó·È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤ÏÀè¤´¤íÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤ä´ñ¿ðµ¥¼Ö¡ÊChery¡Ë¤Î´´Éô¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¿Í·ïÈñ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ëEV¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤Ï1·î¡¢¥«¥Ê¥À»ºÇÀ»ºÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â´ØÀÇ¤òÃæ¹ñ¤¬Å±ÇÑ¡¦ºï¸º¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥«¥Ê¥À¤¬Ãæ¹ñÀ½EV¤Ø¤Î¹â´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë