YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【英国】なぜ！難民ホームレスが激増19310世帯！英国社会の混乱続く」と題した動画を公開した。英国で不法移民の流入が高水準で推移する中、難民認定を受けた後に皮肉にもホームレス化してしまう人々が急増している現状と、その背景にある政府の苦しい対応策について解説した。



動画によると、英国へボートで渡ってくる不法移民の数は増加の一途を辿っており、2025年には4万1472人と過去2番目の水準を記録している。この流入増により、政府が指定する宿泊施設（いわゆる難民ホテル）は満杯状態で、周辺住民による反対デモや警官隊との衝突も発生しているという。スターマー政権はホテルへの収容をやめる方針を示したが、代替となる施設はなく、刑務所や一般住宅も不足しているのが実情だ。



そこで政府が取った策が、難民申請手続きの「迅速化」である。モハP氏は「早くどんどん申請を済ませることで、宿泊施設の空きを作ろうとしている」と解説する。しかし、これが新たな問題を引き起こした。難民として認定されると、それまで滞在していた施設を「28日以内」に退去しなければならなくなるからだ。



結果として、言語の壁やスキル不足、物価高などの影響で期間内に自立した住居を確保できず、そのまま路上生活に陥るケースが多発している。イングランド政府のデータによれば、難民ホームレスは過去数年で3560世帯から1万9310世帯へと約5.4倍に急増。ロンドン西部ヒリンドン地区では、71世帯から2098世帯へと爆発的な増加を見せている。



モハP氏は、政府による難民認定制度の厳格化や給付金の抑制も、この状況に拍車をかけていると指摘。最終的に「もはやスターマー政権のやり方では不法移民は抑制できない」と述べ、移民の数自体を減らす抜本的な対策が必要であるとの見解で締めくくった。