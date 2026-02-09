90+9Ê¬¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¿À¥»¡¼¥Ö¤Ë¥Ú¥Ã¥×Âç¶½Ê³!! ¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤â¶Ã¤¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
[2.8 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 1-2 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C]
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬ºÇ½ªÈ×¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂç¶½Ê³¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¸åÈ¾39Ê¬¤ËMF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬µÕÅ¾¤ÎPKÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æ±45+9Ê¬¡¢Áê¼êMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¾å¶ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÃÆ¤¯¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Èà¤¬À¤³¦°ì¤ÎÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡ØU-NEXT¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸ÍÅÄÏÂ¹¬»á¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥»¡¼¥Ö¤À!¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤òºÆ¸½¡£¸ý¤ò³«¤¤¤Æ±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¡Ø433¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤âÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤â»Ø´ø´±¤ÎÈ¿±þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡Ö¥»¡¼¥Ö¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ß¡¼¥à¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤´ÆÆÄ¤À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
